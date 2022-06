Actualités « Kogn bi » du 07 06 2022

« Kogn bi » du 07 06 2022 : Un Modou-Modou a été arrêté pour actes sexuels….Le Sénégal 33e pays au monde avec le plus de jours fériés….L’ancien Premier ministre de François Hollande et candidat de la majorité présidentielle Manuel Valls a annoncé dimanche 5 juin sa défaite aux élections législatives ….

Épreuves physiques Bac

Les épreuves d’éducation physique et sportive (Eps) du baccalauréat qui ont été boycottées reprennent jeudi 8 Juin prochain. Le boycott de cet examen était décrété en réaction au non-respect des engagements de l’Etat envers des syndicats de l’enseignement. Les enseignants ont levé leur mot d’ordre de grève après l’effectivité de la correction du paiement des indemnités.

Pédophilie

Un Modou-Modou âgé de 37 ans, qui vit à Serino en Italie depuis plusieurs années a été arrêté pour sollicitation, actes sexuels avec des mineurs et pédopornographie. Le Sénégalais a été envoyé en prison. L’affaire a été déclenchée par la plainte d’une mère, alarmée par des messages suspects lus sur le téléphone de son fils. L’enquête en cours a mis en lumière de nouvelles preuves contre le mis en cause. Quatre enfants auraient été contactés par chat. Devant le juge du tribunal de Novara, le Sénégalais a opté de ne pas répondre. On attend maintenant l’audience devant la Cour de Naples. D’autres témoignages qui risqueraient d’enfoncer le Modou-Modou sont annoncés. Le témoignage du père de l’un des enfants contactés par le Sénégalais est également attendu.

Covid

Le Lundi 6 juin 2022, le ministère de la Santé et de l’Action sociale a rapporté, 2 nouveaux cas de coronavirus, sur 986 tests réalisés, soit un taux de positivité de 0,20%. Ces nouvelles infections sont des cas importés au niveau de l’aéroport international Blaise Diagne. Le bulletin quotidien du MSAS d’indiquer que 02 patients suivis dans les services sanitaires ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 02 cas graves ont été pris en charge dans les services de réanimation. Contrairement à hier, aucun cas décès n’a été rapporté ce lundi 6 juin 2022. A ce jour, 86 137 cas ont été déclarés positifs dont 84 159 guéris, 1966 décédés, et donc 11 sous traitement. Le nombre total de personnes vaccinées est de 1 482 047.

Le Sénégal 33e pays au monde…

Ce 6 juin 2022, c’est la fête de Pentecôte. Un autre jour férié pour les travailleurs qui vont pouvoir se reposer. Avec 15 jours fériés, le Sénégal pointe à la 33e place au rang mondial. Un chiffre qui peut paraître exorbitant, même si notre pays n’a pas encore dépassé les limites du raisonnable. La moyenne des jours fériés dans les pays développés est de 13 jours. La France et les États-Unis comptent 10 jours de fériés répartis entre des fêtes religieuses et civiles.

…avec le plus de jours fériés

Ces deux pays arrivent à la 8e position en termes de nombre de jours fériés dans le monde, derrière la Colombie qui compte 18 jours, la Malaisie, le Liban, l’Inde et la Thaïlande (16 jours), Chypre, le Japon, la Slovaquie, la Corée du Sud et les Philippines (15 jours), Malte, l’Espagne, le Maroc, le Chili et l’Indonésie (14 jours), la Turquie (13,5 jours), l’Autriche, le Portugal, la Croatie, la Lituanie, la Slovénie et Taïwan, (13 jours), et enfin, la Bolivie, la Grèce, le Venezuela, le Pérou, l’Argentine, la République tchèque, la Lettonie, la Russie, l’Afrique du Sud et Hong Kong (12 jours). »

50 personnes tuées dans une église

Le Nigeria vient de vivre un terrible évènement. Des hommes, visiblement mus par des pulsions terroristes, ont fait un véritable carnage dans une église. Une tuerie sans pareille depuis que le pays connaît une vague d’attaques terroristes. Au moins 50 personnes sont mortes après que des hommes armés ont ouvert le feu sur des fidèles dans une église au Nigeria. Ces derniers ont aussi fait exploser des bombes dans l’église catholique St. Francis de la ville d’Owo, dans l’État d’Ondo. Le carnage s’est produit pendant le service du matin ce dimanche 5 juin 2022. Pourtant l’Etat où s’est produit la fusillade et les explosions est réputé pour être l’un des plus calmes et moins enclin au terrorisme. Des scènes amateurs montrent la scène de crime épouvantable avec des fidèles désemparés et en larmes.

Manuel Valls

L’ancien Premier ministre de François Hollande et candidat de la majorité présidentielle Manuel Valls a annoncé dimanche 5 juin sa défaite aux élections législatives dans la cinquième circonscription des Français de l’étranger. « Je prends acte des résultats sur la 5ème circo des FDE (Français de l’étranger) », a-t-il écrit sur Twitter. « Mes remerciements vont aussi à la majorité présidentielle pour son investiture et son soutien. Si la dissidence et la division ont semé la confusion, je ne peux pas ignorer mon score et le fait que ma candidature n’a pas convaincu. Une élection est un moment de vérité », a-t-il ajouté. «Il m’appartient lucidement d’en tirer les conséquences. La vie est suffisamment belle pour tourner tranquillement les pages », a continué Manuel Valls, avant de fermer son compte Twitter.

Météo

Au courant des prochaines 24 heures, des orages et pluies sont attendus sur les localités Sud-est (Kédougou, Goudiry, Tambacounda et Kolda) du pays avec toutefois des risques de débordements sur Kaffrine et Casamance, annonce l’agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim). Sur le reste du territoire, le temps restera ensoleillé à passagèrement nuageux. La chaleur se maintiendra sur le pays particulièrement dans les régions Nord où les maximas de température avoisineront 42 à 44°C. Sur le littoral, cependant, cette chaleur sera moins sensible. Les visibilités seront réduites par de la poussière en suspension surtout sur la moitié Nord du territoire.