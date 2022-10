Actualités « Kogn bi » du 27 10 2022: un individu menotté à bord du TER, La diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo Seck s’est rendue à la Mecque….Embalo reçu par Poutine…..Baye Fall tué

Menotté à bord du TER

Les images, publiées ce mercredi, d’un individu menotté à bord du TER suscitent beaucoup de polémiques. L’identité de la personne n’est pas dévoilée, mais on peut apercevoir, dans une vidéo, un homme avec son ticket de première classe dans sa main, menottée à une barre stabilisatrice.

D’après un témoignage, l’homme aurait non seulement refusé de mettre son masque comme le préconise le règlement mais s’est pris la tête avec quelques agents du TER. Selon toujours le même témoin, « les gendarmes ont vainement tenté de le calmer ». « C’est ensuite qu’un chef gendarme installé en première classe et en civil est venu le menotter pour le maîtriser car il voulait frapper un des employés. L’agent de sécurité l’a par la suite conduit au poste », explique le passager témoin des faits.

Coumba Gawlo à la Mecque

La diva de la musique sénégalaise, Coumba Gawlo Seck s’est rendue à la Mecque et Médinatoul Mounawara remplir un des piliers de l’Islam. C’est sur sa page Facebook qu’elle a fait l’annonce.

« Je rends grâce à Allah (SWT) de m’avoir donné la force de traverser cette longue et douloureuse épreuve, d’être restée si longtemps éloignée de la scène musicale pour raison de santé. Oh Allah (SWT) Merci de m’avoir permis d’accomplir mon devoir de musulmane et d’avoir eu le privilège et l’insigne honneur de prier à la Kaaba et sur la tombe du Prophète Mohammed (SAWS).

Qu’Allah SWT bénisse le Sénégal ».

Embalo reçu par Poutine

A Moscou, le président en exercice de la CEDEAO a proposé sa médiation pour la résolution du conflit russo-ukrainien. Dans un contexte de montée de l’influence russe en Afrique de l’Ouest, Umaro Embalo a également appelé à discuter des questions de sécurité dans la région. Le président bissau-guinéen Umaro Sissoko Embalo, également président en exercice de la CEDEAO, s’est rendu mardi 25 octobre en Russie pour échanger avec son homologue, le président Vladimir Poutine. À Moscou, les deux hommes ont évoqué des sujets relatifs à la coopération bilatérale entre leurs deux pays, ainsi qu’à la coopération russo-africaine plus généralement, rapporte agencecofin.

Durant leurs échanges, le président Vladimir Poutine a souligné les relations « très bonnes et très chaleureuses » existant entre les deux pays, mais aussi la « très bonne croissance commerciale » avec les pays de la CEDEAO.

Boubacar Boris Diop, lauréat du Prix Neustadt 2022

L’écrivain sénégalais Boubacar Boris Diop remporte le Prix international de littérature Neustadt 2022, équivalent du Nobel de littérature. L’annonce a été faite par World Literature Today, le magazine de l’Université d’Oklahoma grand organisateur de l’événement. Pour Robert Con Davis-Undiano, directeur exécutif de World Literature Today, Boubacar Boris Diop pour son parcours et ses écrits mérite amplement cette distinction.

Neustadt est le premier prix littéraire international d’envergure à avoir pour origine les États-Unis. Souvent considéré comme le « Nobel américain », il est l’un des très rares prix internationaux pour lesquels les poètes, les romanciers, les scénaristes et les dramaturges sont également éligibles. Le prix Neustadt reconnaît le mérite littéraire exceptionnel des auteurs du monde.

Baye Fall tué

Selon des sources de Seneweb, un « Baye Faal » a été tué par un berger, dans cette localité située dans le département de Mbacké, avant de prendre la fuite. Mais la gendarmerie a mis fin à la cavale du meurtrier. Après ce crime, le procureur de Mbacké, S. O. Diallo, a demandé l’ouverture d’une enquête pour élucider cette affaire.

Actuellement, les gendarmes de la brigade de Mbacké, appuyés par la compagnie de Touba, sont à Nghaye pour s’interposer entre les partisans de la victime et ceux du meurtrier, d’après des confidences faites à Seneweb.