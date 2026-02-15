Addis-Abeba : Ousmane Sonko accorde une série d’audiences à des personnalités de haut niveau

Partager Facebook

Dans le cadre de sa participation au 39e Sommet de l’Union africaine, Monsieur le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu, entre la nuit du 14 et la journée du 15 février 2026, une série d’audiences de haut niveau avec les personnalités ci-après :

– Mme Senait Fisseha, Vice-présidente des programmes globaux de la Fondation Susan Thompson Buffet ;

– ⁠M. Frantisek Ruzicka, Secrétaire général adjoint de l’OCDE ;

– M. Jeffrey Sachs, Président du Réseau des Solutions pour le Développement durable (SDSN) des Nations Unies ;

– S.E.M. Muhammad B. S. Jallow, Vice-président de la République de Gambie ;

– S.E.M. João Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d’Angola ;

– M. Mohamed Yakub Janabi, Directeur Afrique de l’OMS ;

– M. Mohamed Salem OULD MERZOUG, Ministre des Affaires Étrangères, de la Coopération africaine et des Mauritaniens de l’Extérieur;

– M. Sidi Ould Tah, Président de la Banque africaine de Développement (BAD) ;

– Mme Amina J. Mohammed, Vice-secrétaire générale de l’ONU.

Ces échanges ont porté sur le renforcement de la coopération bilatérale et multilatérale, la promotion du développement durable, ainsi que sur les principaux enjeux et défis régionaux, africains et internationaux.

