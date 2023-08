Adebayor balance sur Sadio Mané : « Tu as le choix. Tu fais la gueule mais… »

Dans un entretien accordé à New Word TV, Emmanuel Adebayor a raconté une anecdote sur Sadio Mané. Ce dernier aurait eu une petite embrouille avec le sélectionneur Aliou Cissé à quelques heures de la finale de la CAN 2021, remportée par l’équipe nationale du Sénégal.

«Le jour du match de la finale, Sadio Mané arrive en retard», a lancé Adebayor lors de l’émission « Tam Tam ». Ce qui n’a plu le technicien sénégalais, qui l’a bien fait savoir à l’attaquant 31 ans. Mais Mané l’a mal pris. D’où l’initiative de Cissé d’aller voir El-Hadji Diouf pour qu’il intervienne. «Je vois que Sadio est énervé. Mais, s’il est énervé juste quelques heures avant la finale, ça complique les choses», a-t-il confié à son ami et ancien coéquipier dans la Tanière des Lions de la Téranga.

«Diouf est parti et lui a dit : ‘Oui, je comprends que tu es énervé. Mais n’oublie pas qu’on a une finale’. Moi, j’ai joué des Coupes d’Afrique des Nations, mais je n’ai pas remporté une seule. Aujourd’hui, toi, tu as une chance énorme. Laisse ton égo de côté si tu veux vraiment gagner cette CAN. Si on perd l’histoire (le retard de Sadio Mané : ndlr), que tu le veux ou pas sortira.», a poursuivi Emmanuel Adebayor.

«Donc, tu as le choix. Tu fais la gueule, on perd ce soir et l’histoire sort demain. Ou bien, tu te remobilises et on remporte la coupe. Là, tout le monde parlera de la CAN remportée par Sadio Mané», a conclu le lauréat du Ballon d’Or africain en 2008. Des conseils qui a ont visiblement remonter le moral à Sadio Mané, comme l’atteste sa forme étincelante lors de la rencontre contre l’Egypte de Mo Salah. On connait la suite de l’histoire.