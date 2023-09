Adiouza, la dépression amoureuse !

Cette rupture l’avait complètement bouleversée ! En effet, lors d’une interview avec le site Senepeople, Adiouza a ouvert son cœur et a parlé de sa plus grande déception amoureuse…

La dépression amoureuse peut toucher n’importe qui. Si certains pensent que les célébrités peuvent passer au travers de cette maladie psychique (amoureusement parlant), ils se trompent lourdement. La preuve par Adiouza qui a vécu un parcours assez chaotique en amour.

Sur le plateau de Senepeople lors de son passage dans l’émission “Confidence », la chanteuse confie sa plus grande déception amoureuse qui a failli lui faire perdre la tête.

« Ma plus grande déception dans la vie, c’est d’avoir passé la moitié de ma vie auprès d’un homme qui m’a trahie, lâchée comme une malpropre. Il me faisait croire à notre mariage alors qu’ à ses yeux je n’étais que sa maîtresse. Et le pire, c’est qu’il m’a trahi au moment où je m’y attendais le moins. Je m’étais tellement investie dans la relation que j’ai frôlé la dépression », confesse la fille du célèbre artiste Ouza Diallo.

Serait-ce la raison de sa longue absence sur la scène musicale ? On l’ignore. Néanmoins, Adiouza affirme s’être “réfugiée en France pour se ressaisir ».

Par ailleurs, c’est à la suite de cette trahison amoureuse qu’elle a « heureusement » rencontré un homme responsable avec lequel, elle “s’est mariée très vite », se réjouit Adji Kane Ouza Diallo.