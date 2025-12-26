Administration : Les syndicats déclenchent une série de grève totale

Partager Facebook

Les organisations syndicales de l’administration publique ont décidé de passer à l’action pour défendre les droits et la dignité des agents de l’État. L’Intersyndicale de l’Administration et la Fédération des Syndicats de la Santé (F2S) ont annoncé le lancement de leur 6ᵉ Plan d’action national, qui prévoit une série de grèves et de mobilisations sur l’ensemble du territoire national.

Les syndicats dénoncent le non-respect des engagements pris par l’État envers les travailleurs de l’administration et exigent que le gouvernement honore ses promesses. Selon les responsables syndicaux, il s’agit d’une lutte pour la dignité, le respect des droits acquis et la crédibilité de l’État face à ses agents.

Le plan d’action prévoit trois journées de grève totale dans plusieurs secteurs clés de l’administration, notamment l’agriculture, la pêche, l’élevage, la justice, la santé, le commerce et les services publics. Les grèves sont prévues pour les 29, 30 et 31 décembre 2025.

Les syndicats appellent les travailleurs à se mobiliser pour « obliger le gouvernement à respecter sa parole donnée », rappelant que « seule la lutte libère ». Ils appellent aussi les autorités à engager des négociations sérieuses pour trouver une solution à la crise qui sévit actuellement dans l’administration.

Publié par EL HADJI MODY DIOP