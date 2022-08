Affaire Adji Sarr -Sonko: Les nouvelles révélations de Gabrielle Kane

Gabrielle Kane s’est encore prononcée sur l’affaire Adji Sarr et Ousmane Sonko lors d’un entretien accordé à nos confrères du journal ‘’Source A’’ dans sa parution de ce mardi. Une féministe sénégalaise a profité d’un entretien qu’elle a accordé à Source A pour tirer à boulets rouges sur le gouvernement. La jeune femme du nom de Gabrielle Kane a notamment dénoncé la manière dont les autorités sénégalaises ont géré le dossier relatif à l’accusation de viol qui pèse sur l’opposant Ousmane Sonko. Elle confie avoir rencontré dans le cadre de l’affaire dénommée « Adji Sarr » la ministre de la femme Ndèye Saly Diop.

Gabrielle Kane veut toujours l’éclatement de la vérité sur cette affaire. « Ce n’est pas qu’une question d’accusations de viol. Des gens ont été tués. Des gens ont perdu leurs investissements. L’image du Sénégal a été terni à l’international parce qu’une femme a accusé un homme de viol. Cela a divisé les Sénégalais. On a le droit de connaître la vérité. »

La féministe poursuit : « Aujourd’hui qu’ils sont en faiblesse politique, ils vont chercher Adji Sarr, pour mettre le dossier sur la table, au palais de la République. Ce dossier n’a pas à être traité là-bas. Et s’il fallait le traiter là-bas, il faudrait le faire au moment où ils ont été interpellés pour venir en aide à une jeune femme. Mais je pense qu’ils sont en train de couler cette République, les uns et les autres. Aujourd’hui, je crois que c’est encore plus important d’avoir cette posture-là.«