Affaire Aliou Top: L’APPEL demande la clémence du Tribunal

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’association des Éditeurs et Professionnels de la Presse en ligne (APPEL) a appris que l’affaire incriminant le patron de Sunugal24, Aliou TOP sera jugée en flagrant délit ce mercredi devant le Tribunal hors classe de Dakar. Il a été arrêté suite à une plainte du Collectif pour la défense de la cohésion nationale pour des « propos jugés ethnicistes » et offensants à l’encontre de la communauté Hal Pulaar.

Aussitôt saisi, Aliou TOP a procédé à la suppression du contenu incriminé avant de présenter des excuses publiques aux dignitaires de cette communauté. Ce qui atteste de sa bonne foi. L’erreur est humaine. Sa langue a tout simplement fourché.

Les textes de la profession exigent des acteurs notamment de la presse en ligne la suppression immédiate de tout contenu faux, répréhensible ou attentant à l’honorabilité d’une personne dès que le média ou le journaliste est saisi. Dans le cas d’espèce, cela a été rigoureusement respecté.

C’est à ce titre que les éditeurs de la presse en ligne, après avoir tenté une médiation infructueuse, sollicitent la clémence du Tribunal pour un justiciable qui a reconnu sa faute et qui s’est amendé publiquement.

Par ailleurs, l’APPEL exhorte tous les éditeurs, journalistes, techniciens, chroniqueurs et acteurs des médias à plus de rigueur et de responsabilité mais surtout à éviter des propos ou contenus clivants pouvant offenser ou saper la cohésion nationale. Elle compte sur la bienveillance et la compréhension du procureur et du Tribunal.