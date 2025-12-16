Uploader By Gse7en
Thierno Alassane Sall annonce une proposition de loi visant a abroger la loi damnistie

Affaire ASER : La République des valeurs dénonce une « étrange manœuvre » de la Cour suprême

16 décembre 2025 Actualité

L’affaire ASER (Agence Sénégalaise d’Électrification Rurale) connaît un nouveau rebondissement. En effet, la Cour suprême a enrôlé le dossier ASER contre l’ARCOP (Autorité de Régulation des Marchés Publics) pour statuer sur le fond ce mercredi 17 décembre, soit plus d’un an après avoir été saisie d’un recours pour excès de pouvoir le 21 octobre 2024.

Selon un communiqué du parti La République des Valeurs–Réewum Ngor, dirigé par Thierno Alassane Sall, cette activation soudaine de la Cour suprême est inquiétante, alors que la section de recherche de la gendarmerie mène des investigations sur des suspicions de malversations dans le cadre du Pool judiciaire financier. La Cour avait déjà rendu deux ordonnances contradictoires dans cette affaire – l’une le 21 novembre 2024, l’autre le 21 février 2025 –, séparées par la nomination d’un nouveau Premier président.

Le parti souligne que le Premier président a confié le dossier à la deuxième chambre civile et commerciale, alors qu’il s’agit d’un recours administratif relevant des chambres administratives. Une décision d’autant plus « troublante », selon Thierno Alassane Sall et ses camarades, que le président de cette chambre avait déjà rendu l’ordonnance de rétractation du 21 février 2025, sur la base d’un élément nouveau qu’ils jugent « léger ».

« Il est manifeste que le seul effet possible de cette action est de donner l’impression que la procédure devant le Pool judiciaire financier est devenue inutile, » dénonce la République des Valeurs qui interpelle, dans la foulée, le Président de la République, le Conseil supérieur de la magistrature et l’Union des magistrats du Sénégal (UMS) pour qu’ils exigent le respect strict des procédures afin de garantir l’intégrité de la justice.

Pour terminer, la République des valeurs annonce la tenue d’une conférence de presse ce mardi pour approfondir ces questions.


