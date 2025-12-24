Uploader By Gse7en
Affaire Aziz Dabala et Waly : Nabou Leye retourne en prison

24 décembre 2025 Actualité

Nabou Leye est de retour en prison ! Elle avait été convoquée ce mercredi pour une audition, mais le juge d’instruction du 2ᵉ cabinet près du tribunal de Pikine-Guédiawaye a décidé de le placer sous mandat de dépôt en mettant fin à son contrôle judiciaire.

Cette décision fait suite aux déclarations de Modou Lo, le présumé meurtrier, qui a mis en cause Nabou Leye et l’artiste Tarba Mbaye, les désignant comme les véritables auteurs du meurtre du danseur Aziz Dabala et de son ami Waly.

Rappelons que Nabou Leye avait déjà été arrêtée et placée sous mandat de dépôt lors de l’enquête préliminaire, avant de bénéficier d’un contrôle judiciaire. À noter aussi qu’elle n’est pas la seule citée par le présumé meurtrier. L’artiste musicien Tarba Mbaye a également été cité dans cette affaire qui a tenu toute la République en haleine. D’ailleurs, il a été entendu par la DIC avant d’être libéré sur convocation.


