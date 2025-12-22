Uploader By Gse7en
Affaire Aziz Dabala et Waly : Tarba Mbaye libéré après son audition

22 décembre 2025 Actualité

L’artiste musicien Tarba Mbaye est sorti libre de son audition, ce lundi, devant la Division des Investigations Criminelles (DIC).

Interpellé à l’aéroport la semaine passée, il avait été arrêté pour sa supposée implication dans le meutre d’Aziz Dabala et de son ami Waly. Il a été cité par le principal suspect qui a accusé Tarba Mbaye d’être le principal instigateur de ce double meutre qui a tenu toute la République en haleine.

Convoqué ce lundi, l’artiste musicien a été libéré.


