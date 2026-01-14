Uploader By Gse7en
Affaire Bineta mécanicienne et Cie : Le Procureur requiert 2 ans ferme, le délibéré attendu ce lundi

14 janvier 2026 Actualité

La célèbre Bineta mécanicienne et ses co-accusés ont fait face , ce mercredi, au juge pour être fixé sur leur sort. Au terme de l’audience qui a réunit plus d’une dizaine d’avocats, le Procureur a requis une peine de deux ans ferme, estimant que les faits pour lesquels ils sont poursuivis sont d’une extrême gravité.

Cependant, selon les témoignages requis, le juge a indiqué qu’il ne suivra pas le procureur pour les deux années sollicitées. Le délibéré est fixé ce lundi.

Pour rappel, Bineta mécanicienne et plusieurs autres personnes dont des garçons et des filles ont été arrêtés dans un appartement à Keur Massar alors qu’ils s’adonnaient à des pratiques jugées contraires aux bonnes mœurs et à l’usage de drogue.

