Affaire CAN 2025 : Cité comme membre du jury d’appel, Mohamed Djama nie toute implication dans la décision de la CAF !

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Le dossier du match déclaré forfait contre le Sénégal continue de susciter interrogations et controverses. Cette fois, c’est un membre de la commission d’appel de la CAF qui sort du silence lit-on sur le site sportif Wiwsport.

En effet l’on nous apprend que le Djiboutien Mohamed Djama, avocat et membre de ladite commission, dément catégoriquement avoir participé à la séance ayant conduit à la décision de déclarer le Sénégal forfait. Son nom, pourtant cité parmi les membres du jury d’appel, circule largement depuis l’annonce de la décision.

« Mon nom circule sur internet comme quoi j’aurais participé à la prise de décision qui a condamné l’équipe du Sénégal par match forfait. Je tiens à préciser que je n’ai pas participé à cette commission qui a statué sur le forfait déclaré pour l’équipe du Sénégal », a-t-il déclaré.

Une sortie claire, dans laquelle il affirme n’avoir été ni présent, ni associé aux délibérations ayant abouti à cette décision lourde de conséquences pour le football sénégalais.

Plus encore, cette position est appuyée par le président de la fédération djiboutienne, qui confirme les déclarations de son compatriote, renforçant ainsi le doute autour du processus ayant conduit à ce verdict.

Cette révélation ajoute une nouvelle zone d’ombre dans une affaire déjà largement contestée par les autorités du football sénégalais, qui ont décidé de porter le dossier devant le Tribunal Arbitral du Sport (TAS).