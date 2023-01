Corruption à l’IAAF : Massata Diack édifié en mars

La présidente du tribunal, Pascaline Chamboncel-Saligue, a rejeté une demande de renvoi, estimant que les positions des parties civiles et des deux prévenus rejugés n’avaient pas changé depuis le premier procès.

Mercredi, l’avocat de la fédération internationale, Me Régis Bergonzi, avait dénoncé une « organisation bananière » de l’instance dirigée par Lamine Diack entre 1999 et 2015. Selon lui, l’ancien président de l’IAAF aurait recruté son fils, créant, avec lui et des complices, un réseau de détournement de fonds et de corruption pour retarder les procédures de sanctions contre des athlètes russes soupçonnés de dopage, permettant à certains d’entre eux de participer aux Jeux olympiques de Londres en 2012. En contrepartie, les parraineurs russes avaient renouvelé leurs contrats de partenariat avec l’IAAF en vue des Mondiaux-2013 à Moscou.