Affaire des 125 milliards FCFA : Tahirou Sarr auditionné au fond

17 décembre 2025 Actualité

Le dossier Tahirou Sarr entre dans une phase décisive. L’homme d’affaires sénégalais est convoqué ce mercredi 17 décembre 2025 pour une audition au fond devant le Collège des juges d’instruction du Pool judiciaire financier (PJF), ont indiqué des sources judiciaires.

Incarcéré depuis le 28 février dernier, Tahirou Sarr, de son vrai nom Seydou Sarr, est poursuivi à la suite d’un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif), qui évoque des flux financiers jugés irréguliers portant sur 125 milliards de FCFA.

Les faits visés concernent notamment des soupçons d’escroquerie portant sur des ressources publiques, de blanchiment de capitaux et d’association de malfaiteurs.


Pour obtenir sa liberté provisoire, le mis en cause avait soumis une offre de caution qualifiée d’exceptionnelle, incluant des garanties financières et foncières de grande envergure. Cette proposition n’a toutefois pas convaincu le juge d’instruction, qui a maintenu le mandat de dépôt, estimant les charges suffisamment lourdes.

