Affaire des téléphones portables : Aucune charge retenue contre Farba Ngom

Déféré au parquet, ce matin, après avoir été accusé d’être en possession de deux téléphones portables dans sa cellule, Farba Ngom est sorti du tribunal avec aucune charge retenue contre lui. Le Procureur de la République estime qu’il ne peut pas poursuivre Farba Ngom sans que son immunité parlementaire ne soit levée encore. Pour rappel, l’immunité de Farba Ngom avait été levée mais pour le dossier consécutif à un rapport de la Centif.

Le député-maire fait, pour le moment, l’objet de graves accusations de la part de Yassine Fall, ministre de la justice qui a tenu un point de presse, hier, pour informer l’opinion publique que le détenu Farba Ngom aurait violé la loi carcérale en ayant à sa possession deux téléphones portables.

Yassine Fall est allée plus loin en révélant les contenus des téléphones saisis qui aurait servi, selon elle, à établir des communications transfrontalières visant à déstabiliser le pays. Pire encore, le garde des Sceaux a indiqué que Farba Ngom aurait utilisé ces téléphones pour envoyer des vidéos à caractère pornographique à un avocat.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com