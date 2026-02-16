Uploader By Gse7en
Affaire des téléphones portables : Les députés lèvent l’immunité parlementaire de Farba Ngom

16 février 2026 Actualité

L’Assemblée nationale du Sénégal a levé l’immunité parlementaire du député Farba Ngom, ce lundi 16 février 2026. Le vote a été largement favorable, avec 108 voix pour, 21 contre et aucune abstention sur 129 votants.

La voie à des poursuites judiciaires contre Farba Ngom est donc ouverte. Le député-maire est accusé d’avoir introduit des objets prohibés en milieu carcéral, notamment deux téléphones portables et cinq clés USB, lors d’une fouille à la maison d’arrêt du pavillon spécial en décembre 2025.

Sur un autre registre, Farba Ngom a juré qu’il n’a jamais reçu de l’argent venant du trésor public en brandissant un coran. Le député a également indiqué qu’il n’est pas du tout mourant comme le prétend une certaine presse.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


