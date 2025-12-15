Affaire du couple Sall : Le parquet financier désavoué

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Aliou Sall et son épouse, Aïssata Sall, restent en liberté. Les Échos informe dans son édition de ce lundi que la chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) a confirmé le placement sous contrôle judiciaire du couple, ordonné par le juge d’instruction chargé de son dossier après consignation de 240 millions de francs CFA.

Il s’agit d’un nouveau revers pour le parquet financier. Le ministère public, qui avait requis le placement sous mandat de dépôt des mis en cause, avait fait appel de la décision du magistrat instructeur de ne pas suivre sa réquisition.

Aliou et Aïssata Sall ont été placés en garde à vue le 9 octobre dernier. Conduits au PJF trois jours plus tard, ils ont été inculpés pour blanchiment de capitaux et placés sous contrôle judiciaire après qu’ils ont consigné 240 millions de francs CFA.

Cette procédure judiciaire fait suite à un rapport de la CENTIF faisant état de mouvements de fonds suspects dans le compte d’une société immobilière dont Aliou Sall est le propriétaire et son épouse, la gérante.

L’ancien maire de Guédiawaye a nié les faits aussi bien face aux enquêteurs de la DIC que devant le juge d’instruction. Lui et son épouse restent libres en attendant de savoir si le parquet va revenir à la charge ou pas.