Affaire Excaf Télécom : Le contenu de la « lettre de protestation de Guy Marius Sagna » dévoilé

Une lettre de protestation a été déposé ce matin par le député Guy Marius Sagna et ses camarde à la direction de Excaf Télécom. Par la même occasion on a observé sur place une délégation des membres du SYNPICS ont fait le déplacement pour accompagner les acteurs de la société civile.

Le SYNPICS, section EXCAF TÉLÉCOM, et le FRAPP dénoncent énergiquement le traitement que vous faites des travailleurs dudit groupe.

Non content de devoir plus de 27 mois d’arriérés de salaire, d’avoir détourné cotisations sociales (Ipres et CSS) prélevées sur les salaires des travailleurs pour faire taire toutes les voix qui dénoncent ces situations vous avez affecté puis licencié arbitrairement des travailleurs à la pointe du combat dont le secrétaire général de la section SYNPICS.

Nous dénonçons l’ostracisme syndical que vous avez érigé en mode de gestion de EXCAF TÉLÉCOM pour masquer vos carences de gestion.

Et pourtant, quand les intérêts de EXCAF TÉLÉCOM étaient menacés par l’ogre néocolonial CANAL PLUS, nous nous étions mobilisés en bouclier par patriotisme économique et préférence nationale pour protéger cette fierté de feu Ben Bass et notre outil de travail.

Sans regretter notre patriotisme économique car nous avons la ferme conviction que doomi réew moy tabax réew, nous dénonçons les patrons sénégalais qui comme vous monsieur Sidy Diagne vous comportez en patron voyou qui faisiez souffrir vos travailleurs du fait de vos options fantaisistes.

Notre regretté Ben Bass Diagne doit se retourner dans sa tombe en voyant assistant à la mise à mort programmée du groupe EXCAF TÉLÉCOM par vous.

Ces derniers exigent le paiement dans les meilleurs délais des 27 mois d’arriérés de salaire que vous restez nous devoir et le versement sans délai des cotisations sociales