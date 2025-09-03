Uploader By Gse7en
Affaire Lonase-GFM : Bacary Diatta, maire de Bignona recadre les détracteurs de Toussaint Manga

3 septembre 2025 Actualité

Nous avons constaté ces derniers temps une série d’attaques contre le DG de la LONASE Dr Toussaint Manga.

DG, nous vous demandons de rester focus sur vos innovations qui ne cessent de hisser très haut la LONASE, la classant parmi les boîtes les plus performantes de la sous région.

Le Président de la République Son Excellence Bassirou Diomaye Faye et son Premier Ministre Monsieur Ousmane SONKO vous ont fait confiance donc déroulez et sachez que la Casamance est très fière de vous.


Vos détracteurs chercheront toujours à ternir votre image mais sachez que vous pouvez toujours compter sur nous à vos côtés pour leur faire face. Les chiens aboient la caravane passe.

