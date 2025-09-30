Uploader By Gse7en
Affaire Madiambal Diagne : Le cabinet d’avocats français William Bourdon et associés rejoint la défense du journaliste

30 septembre 2025 Actualité

Madiambal Diagne qui est déclaré comme fugitif par la justice sénégalaise vient d’avoir un renfort de taille dans sa défense. En effet, le cabinet d’avocats français William Bourdon et associés fera partie des avocats qui vont défendre le journaliste au tribunal.

L’annonce a été faite par le principal concerné lui-même sur sa page X. « Le Cabinet d’avocats français William Bourdon &Associés, participe à ma défense et à celle de ma famille aux côtés de leurs confrères et consœurs sénégalais Mes El. Amadou Sall, Baboucar Cissé, Dior Diagne, Ramatoulaye Ba, Papa Sène, Arona Bass, Ousmane Thiam, Demba Ciré Bathily », a-t-il écrit.

À noter que l’épouse de Madiambal Diagne, ses deux fils et son marabout sont actuellement placés sous mandat de dépôt pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux en bande organisée.


