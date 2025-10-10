Affaire Madiambal Diagne : Le CDEPS apporte son soutien au journaliste et dénonce des « pressions judiciaires »

Partager Facebook

Le Conseil des Diffuseurs et Editeurs de Presse du Sénégal (CDEPS) a exprimé, ce vendredi dans un communiqué, sa solidarité avec Madiambal Diagne, journaliste et ancien président de l’organisation qui a quitté le Sénégal suite à une menace réelle d’arrestation.

Selon le communiqué, Madiambal Diagne a été empêché de prendre son vol pour la France et a été convoqué devant un service de police, ce qui l’a poussé à s’installer en France pour préparer sa défense.

Une situation que dénonce le CDEPS, estimant que la violence avec laquelle des procédures judiciaires et policières ont été engagées contre M. Diagne constituent une « atteinte » à la liberté des citoyens et de la presse. « Les entreprises membres du CDEPS vivent des situations économiques difficiles des faits de mesures injustes et illégales pour saper leur santé financière et la menace qui pèse sur notre confrère constitue à cet égard pour le CDEPS une situation dangereuse pour les libertés et la presse en particulier », souligne le communiqué.

Face à cet état de fait, le CDEPS dit apporter son soutien total à Madiambal Diagne dans cette épreuve et appelle au respect de ses droits fondamentaux. « Le CDEPS se solidarise totalement avec M. Diagne et lui apporte un fort soutien dans cette épreuve », affirme l’organisation qui indique que la liberté de la presse est un droit fondamental qui doit être protégé et respecté.

Enfin, le Conseil des Diffuseurs et Éditeurs de Presse (CDEPS) invite les autorités sénégalaises à respecter les droits et libertés fondamentaux des citoyens, notamment ceux des journalistes et des professionnels de la presse et réaffirme sa détermination à défendre la liberté de la presse et les droits des journalistes au Sénégal.

EL HADJI MODY DIOP