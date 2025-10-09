Affaire Madiambal Diagne : L’UPF dénonce une « persécution persistante »

Partager Facebook

Dans un communiqué publié, ce jeudi, l’Union Internationale de la Presse Francophone (UPF) a exprimé sa vive préoccupation par rapport à l’émission d’un mandat d’arrêt international contre Madiambal Diagne, qui est l’un de ses membres.

L’organisation estime que la décision prise par la justice sénégalaise « s’inscrit dans le cadre d’une persécution persistante, marquée depuis de longs mois par des pressions, intimidations et procédures judiciaires exercées à son encontre par les autorités sénégalaises ».

Dans la même veine, l’UPF fustige cette décision qui, selon elle, « traduit une volonté manifeste de réduire au silence une voix critique et indépendante, en violation des principes de liberté d’expression ».

Pour finir, l’Union Internationale de la Presse Francophone appelle les autorités compétentes à garantir un traitement juste et équitable de cette affaire et invite les organisations internationales et l’ensemble des défenseurs de la liberté d’expression à rester mobilisés face à ce qu’elle considère comme un « acharnement ».

EL HADJI MODY DIOP