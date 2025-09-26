Uploader By Gse7en
Affaire Madiambal : Son marabout et ses deux fils arrêtés

26 septembre 2025 Actualité

Traqué par la DIC, Madiambal Diagne ss’est signalé en France.  Sur X, ce jeudi, le journaliste a déclaré qu’il se trouve dans l’Hexagone dans le but de préparer sa défense avant de rentrer au Sénégal «dans quelques jours pour faire face à [ses] responsabilités».

Pendant ce temps, la DIC poursuit son enquête relative au dossier Ellipse en tentant en même temps de savoir dans quelles conditions le patron d’Avenir communication a quitté le Sénégal malgré une opposition de sortie du territoire.

Dans le cadre de leurs investigations, les enquêteurs ont arrêté deux enfants de Madiambal Diagne, Mouhamed et Serigne Saliou, et un individu présenté comme son marabout.

Libération, qui donne ces informations, indique que «ce dernier était en contact permanent avec [le journaliste]. Un message audio très compromettant a été extrait de son téléphone».


Serigne Saliou Diagne, lui, a été cueilli à Dakar, renseigne le journal. Le Quotidien, titre du groupe Avenir communication dont il est l’administrateur, précise que ce dernier «a été interpellé, pour l’on ne sait quel motif à Ouakam, après [qu’il a] volontairement autorisé la police à visiter leurs locaux commerciaux dans la recherche de personnes d’intérêts».

