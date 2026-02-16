Uploader By Gse7en
Affaire Modou Fall : Le Procureur requiert 6 mois ferme, le délibéré attendu le 23 février prochain

16 février 2026

Le chroniqueur Modou Fall de la Sen TV risque gros ! Il est poursuivi pour diffusion de fausses nouvelles après avoir tenu des propos controversés sur les circonstances de la mort de l’étudiant Abdoulaye Ba à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD).

Le Procureur a requis une peine de 6 mois de prison ferme contre lui. Le délibéré est prévu pour le 23 février 2026.


Modou Fall avait déclaré que le régime voulait faire porter la responsabilité de la manifestation à l’université à l’opposition, accusant notamment Bougane Guèye, Thierno Alassane Sall et Barthélemy Dias. Ses avocats plaident la relaxe, arguant qu’il s’agit d’un chroniqueur qui a donné son opinion.

