Affaire Ndella Madior Diouf : L’audience renvoyée au 10 février prochain

13 janvier 2026 Actualité

L’audience de l’affaire Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, et de ses quinze co-accusés a été reportée au 10 février prochain par la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Initialement prévue pour ce mardi, cette nouvelle audience fait suite à un premier renvoi prononcé lors de la première comparution le 9 décembre 2025.

Ndella Madior est en détention provisoire depuis décembre 2023 et est poursuivie pour des chefs d’inculpation graves, notamment :

– Traite de personnes

– Exercice illégal de la médecine

– Privation de soins ayant entraîné des morts

– Mise en danger de la vie d’autrui

– Non-assistance à personne en danger

– Obtention indue de certificats d’inhumation

– Homicide involontaire

– Non-déclaration de naissance

– Complicité

Les quinze co-accusés sont également poursuivis pour complicité de ces chefs d’accusation.

Publié par EL HADJI MODY DIOP


elmodiop2014@gmail.com

