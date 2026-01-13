Affaire Ndella Madior Diouf : L’audience renvoyée au 10 février prochain

L’audience de l’affaire Ndella Madior Diouf, directrice de la pouponnière Keur Yeurmandé, et de ses quinze co-accusés a été reportée au 10 février prochain par la Chambre criminelle du tribunal de Dakar. Initialement prévue pour ce mardi, cette nouvelle audience fait suite à un premier renvoi prononcé lors de la première comparution le 9 décembre 2025.
Ndella Madior est en détention provisoire depuis décembre 2023 et est poursuivie pour des chefs d’inculpation graves, notamment :
– Traite de personnes
– Exercice illégal de la médecine
– Privation de soins ayant entraîné des morts
– Mise en danger de la vie d’autrui
– Non-assistance à personne en danger
– Obtention indue de certificats d’inhumation
– Homicide involontaire
– Non-déclaration de naissance
– Complicité
Les quinze co-accusés sont également poursuivis pour complicité de ces chefs d’accusation.
Publié par EL HADJI MODY DIOP
elmodiop2014@gmail.com