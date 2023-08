Affaire Ousmane SONKO : La Quête de la Sérénité

Dakar, cette ville pulsante, au cœur de notre cher Sénégal, a récemment été le théâtre d’une agitation politique sans précédent. Les ondes sonores des débats et des confrontations ont dominé le paysage médiatique, mettant à l’épreuve la robustesse de notre nation démocratique.

La situation du Président Ousmane SONKO, désormais entre les mains de la justice, a soulevé un flot d’émotions, d’analyses et de déclarations de toutes sortes. Des terminologies comme « gatsa gatsa » et « tioki fin » sont devenues les mots d’ordre d’une nation divisée, où chaque camp brandissait sa bannière avec une fervente passion. Pour certains, le procès d’Ousmane SONKO témoigne d’une machination politique, une sorte d’acharnement contre le PASTEF.

Pour d’autres, il s’agissait simplement de la mise en application stricte et nécessaire de l’état de droit. Mais au-delà de ces clivages, ce qui est resté palpable, c’est le niveau d’intensité émotionnelle que ces événements ont engendré.

Appels insurrectionnels, violences physiques et verbales… La cité de la Teranga, reconnue pour sa paix et son harmonie, a failli perdre son essence. Mais comme tout orage, celui-ci aussi est passé, laissant derrière lui le calme après la tempête.

Aujourd’hui, Dakar respire à nouveau. Le tumulte s’est apaisé et la ville retrouve peu à peu son rythme habituel. Les rues, autrefois agitées par des manifestations, retrouvent leur sérénité, et les cœurs, autrefois meurtris, commencent à guérir. C’est le moment de se rappeler que, même dans la dissidence, notre unité en tant que nation demeure notre force. Il est essentiel que les Sénégalais se rappellent que le débat démocratique est un droit, mais la paix est un devoir. Nous sommes, avant tout, une nation de paix et de dialogue, où chaque voix compte et chaque opinion mérite d’être entendue, sans que cela ne dégénère en conflits.

Il est temps, pour chaque citoyen, de mettre de côté les différences et de travailler ensemble pour un Sénégal uni, prospère et apaisé. Car après tout, comme l’a si bien dit l’un de nos illustres penseurs : « La paix n’est pas l’absence de guerre, c’est une vertu, un état d’esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. »

Aujourd’hui, Dakar vit, et elle le fait dans la paix. C’est cet esprit de paix que nous devons chérir, protéger et transmettre aux générations futures. Vive la Paix.

Amadou SOW

Citoyen du Monde