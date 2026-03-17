Affaire Pape Cheikh Diallo : Ce que Kya Aïdara a dit aux enquêteurs

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Du nouveau dans l’affaire de l’animateur Pape Cheikh Diallo, arrêté pour des faits présumés d’actes contre-nature et de transmission volontaire du VIH/Sida. Dans le cadre d’une délégation judiciaire, les gendarmes de la Brigade de Recherches (BR) de Keur Massar ont auditionné l’une de ses proches à titre de simple renseignement : son ex-épouse, Kya Aïdara.

Selon des informations de Seneweb, la dame a été convoquée à deux reprises pour les besoins de l’enquête. Lors de son audition, elle a été interrogée sur la nature de sa relation avec son ex-mari, ainsi que sur d’éventuelles fréquentations masculines suspectes que l’animateur aurait pu avoir.

Face aux enquêteurs, Kya Aïdara a affirmé n’avoir jamais eu connaissance de relations que ce dernier aurait entretenues avec des hommes. D’après ses déclarations, l’animateur était un mari attentionné, présent pour sa famille et ses enfants, menant, selon ses dires, une vie conjugale tout à fait normale.

Toujours selon des sources proches du dossier, les enquêteurs ont également questionné Kya Aïdara sur son propre état sérologique. Celle-ci a d’emblée déclaré être négative.

Sur réquisition, les hommes de l’adjudant Gning, commandant de la BR, lui ont toutefois proposé de se soumettre à un nouveau test de dépistage du VIH/Sida pour confirmer ses dires. La dame a accepté la procédure et, selon les résultats médicaux, les tests se sont révélés négatifs.