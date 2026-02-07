Affaire Pape Cheikh Diallo, Djiby Dramé et Cie : Des préservatifs et du lubrifiant saisis lors des perquisitions

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Dans le cadre de l’enquête impliquant Pape Cheikh Diallo (animateur) et Djibril Dramé (artiste) entre autres, les gendarmes ont effectué des perquisitions. Les opérations ont permis de saisir un lot important de préservatifs et du lubrifiant.

À l’issue des tests de dépistage effectués, il ressort que sur les douze (12) personnes interpellées, six (06) sont déclarées séropositives, deux (02) sont en attente de confirmation médicale, tandis que quatre (04) ont été déclarées séronégatives.

En image, les mis en cause dans les locaux de la brigade de recherche de Keur Masssar et les objets saisis.

Libération Online