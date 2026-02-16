Uploader By Gse7en
Affaire Pape Cheikh Diallo et cie : Quatre autres personnes porteuses du VIH/SIDA arrêtées

16 février 2026 Actualité

Donnant suite aux instructions judiciaires relatives à l’implication d’un individu actuellement en détention, la Brigade de Recherches de Keur Massar a procédé, le samedi 14 février 2026, à son extraction de la Maison d’Arrêt et de Correction de Rebeuss afin de mener une enquête approfondie.

Les investigations ont permis d’établir son implication avec des éléments probants confirmant la matérialité de sa participation dans les faits reprochés.

Entendu par les enquêteurs, le mis en cause a reconnu avoir entretenu, depuis 2021, des relations sexuelles non protégées avec plusieurs partenaires.

Une réquisition adressée au médecin-chef du Centre de santé de Keur Massar a confirmé sa situation séropositive.

Dans la continuité de l’enquête, les gendarmes ont procédé à l’interpellation de trois (03) autres individus poursuivis pour association de malfaiteurs, transmission volontaire du VIH/Sida, mise en danger de la vie d’autrui, blanchiment de capitaux et complicité d’offre ou de cession de drogue.

Les intéressés ont reconnu leur statut d’homosexuel et déclarent être porteurs du VIH.

Ils signalent aussi avoir entretenu des rapports sexuels non protégés avec plusieurs partenaires.

L’enquête se poursuit afin d’identifier d’éventuelles autres personnes impliquées.


 

