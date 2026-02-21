Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1770669112327

Affaire Pape Cheikh Diallo et cie : Un 22e suspect tombe à Saint-Louis

21 février 2026 Actualité

Suite à un avis de recherche et d’interpellation émis par la BR de Keur Massar, la Section de Recherches de Saint-Louis a procédé, hier vendredi, à l’arrestation du marchand A. C., âgé de 52 ans, selon des sources de Seneweb.

Après avis du procureur Baye Thiam, chef du parquet local, l’homme divorcé et domicilié au quartier Pikine Angle Tall a passé la nuit du vendredi au samedi en détention dans les locaux de la SR de Saint-Louis.

C’est ce samedi matin qu’il a été transféré à Dakar sous bonne escorte. Arrivé à destination, A. C. a été acheminé au centre de santé de Keur Massar où il a subi des tests de dépistage au VIH.

Il s’agit du 22e suspect arrêté dans cette affaire d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature, de transmission volontaire du virus du sida, de trafic de drogue et de blanchiment de capitaux.

 


Auteur: Mor Mbaye Cissé

Tags

Vérifier aussi

Image UCAD 1024x670 1

UCAD : Le collectif des amicales suspend son mot d’ordre de grève de 72h

Dans un communiqué en date du 20 février, le Collectif des amicales de l’Université Cheikh …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved