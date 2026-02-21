Affaire Pape Cheikh Diallo et cie : Un 22e suspect tombe à Saint-Louis

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Suite à un avis de recherche et d’interpellation émis par la BR de Keur Massar, la Section de Recherches de Saint-Louis a procédé, hier vendredi, à l’arrestation du marchand A. C., âgé de 52 ans, selon des sources de Seneweb.

Après avis du procureur Baye Thiam, chef du parquet local, l’homme divorcé et domicilié au quartier Pikine Angle Tall a passé la nuit du vendredi au samedi en détention dans les locaux de la SR de Saint-Louis.

C’est ce samedi matin qu’il a été transféré à Dakar sous bonne escorte. Arrivé à destination, A. C. a été acheminé au centre de santé de Keur Massar où il a subi des tests de dépistage au VIH.

Il s’agit du 22e suspect arrêté dans cette affaire d’association de malfaiteurs, d’actes contre nature, de transmission volontaire du virus du sida, de trafic de drogue et de blanchiment de capitaux.

Auteur: Mor Mbaye Cissé