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Affaire Pape Cheikh Diallo et Cie: un 51e suspect tombe, les pandores accélèrent la cadence!

26 mars 2026 Actualité

Selon les informations exclusives.de Seneweb la Gendarmerie nationale, sous le commandement du général Martin Faye, accélère la cadence dans le cadre de la lutte contre la délinquance, la criminalité et les pratiques sexuelles contraires aux bonnes mœurs au Sénégal.

C’est dans cette dynamique que la Brigade de recherches (BR) de la compagnie de Keur Massar a franchi un pas décisif en procédant, dans la nuit d’hier, à sa 51e interpellation dans l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts ».

Selon des informations exclusives obtenues par Seneweb, il s’agit du ressortissant tchadien Hussen G. Son arrestation fait suite à l’interpellation de son partenaire, Khalifa Ababacar Traoré, survenue le mardi 24 mars 2026, lui-même proche de Pape Cheikh Diallo.

Le procureur Saliou Dicko, chef du parquet de Pikine-Guédiawaye, suit de très près l’évolution de ce dossier qui continue de défrayer la chronique.

 

 

 

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