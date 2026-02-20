Uploader By Gse7en
Affaire Pape Cheikh Diallo et cie : Un autre suspect arrêté malgré une tentative d’alibi par mariage

Selon le journal Libération, parmi les récentes arrestations figure Cheikh Ahmadou Guèye, interpellé à Thiès.

Se sachant recherché par les enquêteurs de la Brigade de recherches, le suspect aurait tenté de se protéger en contractant un mariage la semaine précédente, dans l’espoir de détourner les soupçons ou de se constituer un alibi.


Une manœuvre qui n’a pas empêché son arrestation. Plus préoccupant encore, le quotidien révèle que Cheikh Ahmadou Guèye figure parmi les suspects dont les tests médicaux se sont avérés positifs, alourdissant davantage son dossier.

