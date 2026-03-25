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Affaire Pape Cheikh Diallo: Kader chroniqueur à la Sentv arrêté par la Bridage de Keur Massar

25 mars 2026 Actualité

La brigade de recherches (BR) de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar vient de procéder à sa 48e arrestation dans le cadre de l’enquête sur l’affaire dite « Pape Cheikh Diallo et consorts », selon des sources de Seneweb.

Il s’agit du chroniqueur Kader Dia de Sen TV, cueilli après son émission par des gendarmes en civil avant d’être conduit à Keur Massar à bord d’un véhicule banalisé.

Le mardi le journaliste nommé O.K. Cissé a été arrêté dans le cadre de la même affaire et placé en garde à vue par Les pandores de Keur Massar.


Le procureur Saliou Dicko chef du parquet de Pikine-Guédiawaye a été informé des faits.

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