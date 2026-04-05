Affaire Pape Cheikh Diallo : Un 57e suspect tombe à la Médina

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Sous le commandement du général Martin Faye, la Gendarmerie nationale multiplie les investigations dans le cadre de l’exécution d’une délégation judiciaire émise par le juge d’instruction du premier cabinet près le Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. C’est dans cette dynamique que la Brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a procédé à sa 57e arrestation dans l’affaire Pape Cheikh Diallo et consorts.

Selon des informations exclusives de Seneweb, il s’agit d’un vigile arrêté à la Médina. Par ailleurs, un suspect surnommé « Petit » avait été interpellé dans la nuit du mardi au mercredi dans un fast-food où il travaille, rue 41 à la Médina. Les deux suspects ont été placés en garde à vue, et le magistrat instructeur ainsi que le procureur Saliou Dicko ont été informés des faits.

Inculpations et placement sous mandat de dépôt

Vendredi dernier, le vigile et le docteur Serigne Mourtalla Guèye, médecin en service au Centre national de transfusion sanguine (CNTS), ont été inculpés puis placés sous mandat de dépôt par le juge d’instruction du premier cabinet pour association de malfaiteurs et actes contre nature, entre autres chefs d’inculpation, selon des sources de Seneweb. Le nommé « Petit », quant à lui, a été inculpé puis placé sous contrôle judiciaire.

Profil du médecin du CNTS arrêté

Le docteur Guèye est médecin hématologue clinicien, spécialiste de la transfusion sanguine. En collaboration avec une ONG, il avait effectué des consultations gratuites dans plusieurs localités, dont Touba et Diourbel, où des enfants, notamment des talibés, avaient bénéficié de ses actions sociales.

Soupçonné d’être en couple avec Pape Cheikh Diallo, il n’a pu convaincre les enquêteurs face aux preuves collectées grâce aux outils techniques et sophistiqués utilisés par les hommes du général Faye.

Pour rappel, le docteur Guèye avait tenté de se suicider à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) au moment de son interpellation par la Police de l’air et des frontières.

L’agent de la Senelec de Mbacké bientôt devant le juge

Après la prolongatio de sa mesure de garde à vue, Abdourahmane Diarra Ndiaye, agent technico-commercial de la Senelec de Mbacké, né en 1994 dans la région de Louga, célibataire sans enfant, est toujours dans les locaux de la Brigade de recherches de Keur Massar. Lors de son interrogatoire sur procès-verbal, il avait détaillé ses relations avec le chanteur religieux Ass Dione. Il sera présenté, mardi prochain, au juge d’instruction du premier cabinet du Tribunal de Grande Instance de Pikine-Guédiawaye. D’autres arrestations sont attendues dans le cadre de l’enquête.