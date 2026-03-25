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Affaire Pape Cheikh Diallo: un journaliste de Kwoulo arrêté

25 mars 2026 Actualité

La brigade de recherches de la compagnie de gendarmerie de Keur Massar a arrêté un journaliste de Kéwoulo dans le cadre de la délégation judiciaire liée à l’affaire Pape Cheikh Diallo, selon des informations exclusives de Seneweb.

Il s’agit de la 49e interpellation dans cette affaire. Le procureur Saliou Dicko suit de près l’évolution du dossier.

Dans la soirée, la rédaction de Kewoulo a publié un communiqué estimant qu’elle condamne fermement cette pratique contre-nature et invite la justice à faire son travail d’investigation pour lutter contre cette pratique.

 

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