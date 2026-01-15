Affaire Pape Malick Ndour : le délibéré rabattu au 21 janvier

Partager Facebook

La chambre d’accusation du Pool judiciaire financier (PJF) devait se pencher, ce mercredi, sur l’appel du parquet contre l’ordonnance du doyen des juges d’instruction accordant la liberté provisoire, avec port du bracelet électronique, à Pape Malick Ndour, dans l’affaire Prodac. Le magistrat n’a pas suivi le procureur du PJF, qui avait requis le mandat de dépôt contre l’ancien ministre, poursuivi pour association de malfaiteurs, escroquerie sur les deniers publics et blanchiment de capitaux.

Libération informe que la Chambre a bel bien évoqué le dossier, mais elle n’a pas délibéré. Et pour cause. Elle «a réclamé la communication de l’intégralité du dossier afin d’asseoir sa religion», renseigne le journal, complète que la décision est renvoyée au 21 janvier.