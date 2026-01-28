Affaire PRODAC :Pape Malick Ndour placé sous mandat de dépôt

Partager Facebook

Pape Malick Ndour, l’ancien ministre de la Jeunesse, a vu son ordonnance de placement sous bracelet électronique révoquée par la Chambre d’accusation financière du Pool judiciaire financier (PJF).

Il vient d’être placé sous mandat de dépôt et sera probablement envoyé en prison, sauf si ses avocats déposent un pourvoi en cassation.

Il est accusé d’association de malfaiteurs, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux dans l’affaire Prodac, qui porte sur un plus de 2 milliards FCFA.

La décision de la Chambre d’accusation a été prise après un appel du parquet financier, qui avait contesté la décision initiale du juge d’instruction.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

