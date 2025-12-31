Affaire Softcare : Guy Marius Sagna dénonce « l’inaction » du ministère de la santé

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le député Guy Marius Sagna a dénoncé, ce mercredi, la gestion « irresponsable » du scandale Softcare par le ministère de la Santé. Dans une déclaration partagée sur ses réseaux sociaux, il rappelle que le ministère avait annoncé une mission conjointe « sans délai » le 18 décembre, mais 13 jours se sont écoulés sans aucune suite.

« Le ministère de la santé, dans un communiqué en date du 18 décembre, avait annoncé ‘une mission conjointe (…) sans délai’. L’expression ‘sans délai’ signifie : d’une façon prompte, en peu de temps. Rapidement, vite. Cela fait treize (13) jours que nous attendons. C’est extrêmement grave. Je dénonce énergiquement la gestion irresponsable du scandale SOFTCARE par le ministère de la santé et de l’hygiène publique », écrit-il.

Pour rappel, l’usine Softcare est au cœur d’un scandale sanitaire depuis plusieurs jours. L’agence de réglementation pharmaceutique qui avait effectué inopinée à l’usine avait constaté l’utilisation de matières premières périmées dans la fabrication des produits de l’usine. L’agence avait, dans un premier temps, ordonné le retrait du marché de tous les produits Softcare avant de faire un revirement spectaculaire en demandant leur réintégration. Depuis lors, les accusations de corruption fusent de partout.

Publié par EL HADJI MODY DIOP