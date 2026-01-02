Affaire Softcare : l’ARP demande des explications au Dr Diallo, Guy Marius Sagna dénonce une intimidation

Partager Facebook

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Guy Marius Sagna a révélé que le docteur Diallo qui a vigoureusement dénoncé le revirement spectaculaire de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) dans l’affaire Softcare aurait été sommé par le directeur de l’agence de s’expliquer.

Une situation qu’il considère qu’il considère comme une inversion des rôles dans la mesure où c’est le directeur général qui doit des explications, selon lui. « Le DG de l’ARP a adressé une demande d’explication au Dr Diallo. C’est le monde à l’envers », a-t-il déclaré. Le député souligne, dans ce registre, que le ministre de la santé refuse depuis 12 mois de dire si le DG de l’ARP a été épinglé ou non par ses pairs pharmaciens, et que depuis le 18 décembre, il n’a pas fourni d’explications sur l’affaire SOFTCARE. « Alors que le ministre de la santé refuse de clarifier la situation de l’ARP, c’est eux qui demandent des comptes au Dr Diallo ? », s’est-il interrogé, affirmant que la diversion et l’intimidation ne passeront pas, et que le peuple sénégalais attend des réponses.

Guy Marius Sagna a également demandé des explications au ministre de la santé sur les allégations d’irrégularités et de malversations au sein de l’ARP.

Publié par EL HADJI MODY DIOP