Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
1767376446086

Affaire Softcare : l’ARP demande des explications au Dr Diallo, Guy Marius Sagna dénonce une intimidation

2 janvier 2026 Actualité

Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Guy Marius Sagna a révélé que le docteur Diallo qui a vigoureusement dénoncé le revirement spectaculaire de l’Agence de Régulation Pharmaceutique (ARP) dans l’affaire Softcare aurait été sommé par le directeur de l’agence de s’expliquer.

Une situation qu’il considère qu’il considère comme une inversion des rôles dans la mesure où c’est le directeur général qui doit des explications, selon lui. « Le DG de l’ARP a adressé une demande d’explication au Dr Diallo. C’est le monde à l’envers », a-t-il déclaré. Le député souligne, dans ce registre, que le ministre de la santé refuse depuis 12 mois de dire si le DG de l’ARP a été épinglé ou non par ses pairs pharmaciens, et que depuis le 18 décembre, il n’a pas fourni d’explications sur l’affaire SOFTCARE. « Alors que le ministre de la santé refuse de clarifier la situation de l’ARP, c’est eux qui demandent des comptes au Dr Diallo ? », s’est-il interrogé, affirmant que la diversion et l’intimidation ne passeront pas, et que le peuple sénégalais attend des réponses.

Guy Marius Sagna a également demandé des explications au ministre de la santé sur les allégations d’irrégularités et de malversations au sein de l’ARP.


Publié par EL HADJI MODY DIOP

Tags

Vérifier aussi

Screenshot 20260102 1624472

Discours de Bassirou Diomaye Faye : Le CODEPS déplore l’absence de la reddition des comptes et de la justice

Le Collectif des Ex-Détenus Politiques et victimes des événements de 2021-2024 (CODEPS) a exprimé sa …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2026, All Rights Reserved