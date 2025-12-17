Affaire Softcare : L’ARP se rétracte et juge conforme les produits de la société

Partager Facebook

L’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) qui avait exigé le retrait du marché des produits de Softcare vient de faire un revirement spectaculaire en demandant leur réintégration dans le marché.

En effet, l’agence a mené une visite d’inspection à l’usine Softcare, située à Sindia, dans le cadre de son mandat de surveillance et de contrôle des produits de santé. Cette mission, qui s’inscrit dans la politique de l’ARP de garantir des normes de qualité élevées et de protéger la santé des consommateurs, a porté sur la vérification du respect des bonnes pratiques de fabrication.

Selon le communiqué de l’ARP, l’inspection a notamment porté sur l’utilisation des matières premières dans le processus de production. Après un examen approfondi de la documentation transmise par Softcare en réponse à une correspondance officielle de l’Agence, il a été constaté, d’après l’ARP, que les matières premières périmées n’ont pas été intégrées dans la fabrication des produits. En conséquence, l’Agence déclare les produits de la société, incluant les couches et serviettes hygiéniques, conformes aux normes, propres à la consommation et autorisés à la commercialisation.

« L’ARP poursuivra, dans le cadre de ses missions régaliennes, la surveillance et le contrôle du respect des normes en vigueur, afin d’assurer une protection optimale de la santé publique, » a conclu l’agence.

