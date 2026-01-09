Affaire Softcare : Trois députés réclament l’audition du DG de l’ARP

Partager Facebook

L’affaire Softcare continue de faire délier les langues. Ce qui est en passe d’être un scandale a fait réagir des députés à l’Assemblée nationale.

C’est ainsi que les parlementaires Elhadji Ousmane Fall, Ousmane Diop et Ousmane Ciss ont adressé une demande d’audition du Directeur général de l’Agence sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) à la Commission de la santé, de la population, des affaires sociales et de la solidarité nationale.

L’objectif de cette audition, selon les initiateurs, est de discuter des dysfonctionnements relevés au sein de l’ARP. La demande a été transmise à la Présidente de la Commission, qui est invitée à prendre les dispositions nécessaires pour organiser l’audition.

