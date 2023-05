Affaire sweet beauty : L’ordonnance de renvoi confirme la thèse du viol

Après l’ouverture du procès de viol répété et menaces de mort, l’ordonnance de renvoi a été lue par la greffière. Le document de plus de 100 pages fait savoir que la thèse du viol est suffisamment établie. Elle mentionne aussi que des contraintes de violence et de menace de mort ont été proférées par Ousmane Sonko sur la personne de Adji Sarr.

Malheureusement pour ce jour, le leader de Pastef absent n’aura pas de conseillers à pouvoir le défendre de ces chefs d’inculpations lourdes qui pèsent sur sa personne. La précédente responsable de Sweet Beauté, le salon de massage où aurait eu lieu le viol présumé dont Adji Raby Sarr accuse Ousmane Sonko, a comparu devant le tribunal ce mardi ainsi que toutes les personnes mentionnées dans le dossier.

Les échanges houleux entre les avocats de la défense , le juge et procureur De l’art d’interroger au pouvoir d’interroger se trouve un véritable labyrinthe. Les avocats du leader du Pastef et maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko ont , quelques minutes après le début de l’audience , demandé le renvoie du procès. Une idée dégagée en brêche par l’autre camp. Le juge et le procureur chargé de l’affaire ont réfuté tout renvoie. Ce qui a amené des échanges houleux entre les deux parties.

Encore attraite à la barre, Adji Sarr a confirmé l’authenticité des audios de Mc Niasse. Elle n’a rien nié. Le procès de l’affaire Sweet Beauty, qui avait été reporté le mardi 16 mai, est maintenant prévu pour le 23 devant la chambre criminelle de Dakar. Les discussions vont bon train à l’intérieur du Tribunal, présidées par le juge Moustapha Fall.