Affaire UCAD : Ousmane Sonko assume ses responsabilités et annonce des sanctions

Ousmane Sonko s’est exprimé, ce lundi à l’Assemblée nationale, sur la crise universitaire en présentant d’abord ses condoléances à la famille de Abdoulaye Ba, décédé lors des échauffourées et en annonçant qu’une délégation gouvernementale a été dépêchée auprès des proches du défunt.

Répondant à la question d’un député sur l’usage excessif de la force publique à l’UCAD, le Premier ministre a justifié l’intervention des forces de sécurité, affirmant qu’elle visait à protéger les citoyens et à maintenir l’ordre, après avoir reçu des informations sur des préparatifs violents des étudiants, incluant des projets de destruction de la bibliothèque, de restaurants et du Coud.

Ousmane Sonko a pleinement assumé ses responsabilités en indiquant avoir donné l’ordre de faire entrer les forces de l’ordre dans le temple du savoir pour, dit-il, protéger les biens publics. Il soutient que si c’était à refaire, il ferait à nouveau la même chose. D’ailleurs, il annonce que la construction d’un commissariat est prévue à l’université Cheikh Anta Diop pour faire régner l’ordre et garantir la paix.

Toutefois, le chef du gouvernement a reconnu que l’usage de la force devait rester proportionné, soulignant l’importance de garantir la sécurité pour ceux qui souhaitent étudier sereinement. Sur ce registre, il a précisé qu’une enquête est ouverte depuis le jour du drame et que les responsabilités seront situées. Ousmane Sonko s’est indigné du comportement de certains policiers filmés en train de tabasser des étudiants et détruire des biens appartenant aux mêmes étudiants. Des sanctions sont prévues, selon lui.

Enfin, le Premier ministre a insisté sur la nécessité de poursuivre les réformes engagées dans les universités pour améliorer la qualité de l’enseignement et stabiliser le calendrier académique.

Publié par EL HADJI MODY DIOP