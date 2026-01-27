Affaire West African Energy : La chambre d’accusation annule l’ordonnance de renvoi de Samuel Sarr devant le tribunal correctionnel

Partager Facebook

Selon des informations relayées par Seneweb et confirmées par le journaliste Madiambal Diagne, la Chambre d’accusation de la Cour d’appel de Dakar a annulé, ce 27 janvier 2026, l’ordonnance de renvoi de Samuel Amète Sarr devant le tribunal de police correctionnelle. Une décision en faveur de l’homme placé sous mandat de dépôt depuis bientôt un an.

La défense de Samuel Amète Sarr, qui avait saisi la Chambre d’accusation, a obtenu gain de cause, les juges ayant estimé que les conditions légales du renvoi n’étaient pas réunies. Cette décision est accueillie comme une victoire majeure par Samuel Sarr, qui clame son innocence depuis le début de la procédure selon Seneweb.

Publié par EL HADJI MODY DIOP

elmodiop2014@gmail.com