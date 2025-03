Affections BUCCO-DENTAIRES:  76% de la population adulte touchée

Partager Facebook

Les affections bucco-dentaires touchent 76% de la population adulte, nécessitant une action à tous les niveaux, individuel, familial et communautaire. A l’occasion de la célébration de la Journée mondiale qui lui est dédiée, le secrétaire général du ministère de la Santé, Serigne Mbaye a invité à la nécessité de renforcer la politique de promotion de la santé bucco-dentaire par des stratégies de prévention au sein de la communauté et une amélioration de l’accessibilité.

La journée mondiale de la santé bucco-dentaire a été célébrée hier sous le thème : ‘’Une bouche heureuse est un corps heureux’’. Elle a été présidée par le secrétaire général du ministre de la Santé et de l’Action sociale. Selon Serigne Mbaye, au Sénégal, les affections bucco-dentaires touchent plus de 76% de la population adulte. « Le fardeau croissant de ces maladies exige donc une action à tous les niveaux : individuel, familial et communautaire’’, dit-il.

Et de poursuivre: » Ces maladies affectent considérablement la qualité de vie, causant des douleurs et des souffrances importantes, un inconfort, un isolement social et une perte de confiance en soi, des heures perdues de travail ou à l’école ». Il indique que les affections bucco-dentaires sont souvent liées à d’autres problèmes de santé”. ”Elles partagent des facteurs de risque communs avec d’autres maladies non transmissibles telles que le diabète, le cancer et les maladies cardiovasculaires (tabac, alcool, forte consommation de sucre et déterminants socioéconomiques », renseigne-t-il.

Serigne Mbaye est d’avis qu’une approche intégrée serait donc plus efficace pour une prise en charge de ces pathologies. Face à cette situation, le secrétaire général du ministère de la Santé a souligné la nécessité de renforcer la politique de promotion de la santé bucco-dentaire par des stratégies de prévention au sein de la communauté, mais aussi une amélioration de l’accessibilité à des soins de qualité.

« L’Etat du Sénégal a accompli depuis quelques années des efforts considérables, pour améliorer l’accessibilité et la qualité des soins dentaires. En dépit de ces avancées, le pays accuse un retard par rapport aux principaux indicateurs relatifs à l’accessibilité aux services essentiels de soins bucco-dentaires (insuffisance des effectifs, des infrastructures et des équipements) et à la disponibilité des données épidémiologiques », fait-il noter. Et d’ajouter: « Les progrès en matière de prévention des maladies sont également lents, notamment en ce qui concerne l’utilisation du fluor, la réduction de la consommation de sucre et le recours précoce aux soins’’, a-t-il ajouté.

Pour relever ces défis, Dr Codou Badiane, responsable de la division de la santé bucco dentaire, a invité à agir pour mettre en œuvre la stratégie de la santé bucco-dentaire développée au niveau mondial. ”Avec l’implication des acteurs multisectoriels, il nous faudra renforcer l’engagement et la volonté politique en matière d’allocation de ressources financières, humaines et techniques tout en misant sur les mécanismes de financement innovants afin d’intégrer les services de soins bucco-dentaires dans les programmes nationaux de prestations sociales”, a-t-elle préconisé. Elle a appelé à utiliser une approche de mise en œuvre centrée sur les personnes, renforcer le niveau de connaissance de la population relative aux méthodes de prévention des affections bucco-dentaires et engager les acteurs pour la disponibilité des données de routine et de surveillance de qualité afin de réussir le pari de la réduction de la charge de morbidité des affections bucco-dentaires par des stratégies adaptées.

De l’avis de la spécialiste, ces maladies sont en grande partie évitables et traitables à un stade précoce si ces recommandations sont appliquées. Dr Badiane a appelé à la lutte contre contre l’exercice illégal de la profession dentaire et les pratiques dangereuses liées à la publicité mensongère qui menacent la santé des populations.

NGOYA NDIAYE