Afrobasket 2025 : Les lions décrochent la troisième place

Le Sénégal s’est imposé, ce dimanche, face au Cameroun 98-72 et décroche la troisième place. Les lions du basket peuvent se réconforter avec cette troisième place après l’élimination par le Mali en demi-finale.

Le Sénégal a largement dominé la première mi-temps (47-26) avec déjà 21 points d’écart. Les Lions ont poursuivi sur leur lancée en remportant le troisième quart-temps 31-22, portant le score à 78-48 soit 30 points d’avance.

Le Cameroun a réagi timidement dans le dernier quart-temps, mais Boissy, intenable, a répondu à chaque tentative de retour avec des tirs primés. Les Lions Indomptables sauvent l’honneur en remportant la dernière période 24-20 mais le match s’achève sur une large victoire sénégalaise 98-72.