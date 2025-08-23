Uploader By Gse7en
Afrobasket 2025 : Les Lions s’arrêtent en demi-finale

23 août 2025 Sport

Le rêve s’est envolé pour l’équipe nationale masculine de basketball du Sénégal. Opposés au Mali en demi-finale de l’Afrobasket 2025, les Lions se sont inclinés sur le score de 88 à 80, ratant ainsi l’occasion de disputer la grande finale.

Malgré une entame prometteuse et une volonté affichée tout au long de la rencontre, les hommes de DeSagana Diop n’ont pas su contenir l’agressivité et l’efficacité offensive des Aigles, qui ont dominé les débats dans les moments clés.

Cette élimination en demi-finale constitue une grande désillusion pour le Sénégal, qui espérait renouer avec un titre continental qu’il poursuit depuis plusieurs décennies.


Le sélectionneur et ses joueurs devront désormais se tourner vers le match de classement, avant de tirer les enseignements de cette aventure. Une chose est sûre : le rendez-vous avec le sacre continental est encore reporté, et le titre attendra.

