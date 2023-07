Afrobasket féminin 2023 : Les équipes qualifiées en quarts de finale connues

Les équipes du Cameroun, du Nigeria, du Mali et du Rwanda se sont qualifiées pour les quarts de finale de l’Afrobasket féminin 2023 (28 juillet-6 août). Le Cameroun, le Nigeria et le Mali ont terminé les matchs de poule avec deux victoires chacune.

Face aux Ougandaises, les Sénégalaises n’ont pas brillé et se sont faites renverser (score final 85-83). Pourtant, la capitaine Aya Traoré a fait parler son expérience, et finit meilleure marqueuse du match avec 29 points. L’Équipe Nationale féminine de basket du Sénégal, qui court derrière son premier titre continental depuis 2015, remet le couvert cette année. Les Lionnes figurent dans une poule avec le Mali et l’Ouganda.

Le Rwanda a obtenu trois points. L’équipe entraînée par le technicien sénégalais Cheikh Sarr a pris la première place devant l’Angola et la Côte d’Ivoire qui ont le même nombre de points, grâce à un meilleur goal-average.

Dans le groupe A, l’Angola termine deuxième et la Côte d’Ivoire, troisième. Dans le groupe B, le Mozambique (3 points) est deuxième et la Guinée (2points), troisième. Dans le groupe C, l’Ouganda (3 points) termine deuxième, et le Sénégal (2 points) est troisième. Dans la groupe D, l’Egypte (3 points) est deuxième et la République démocratique du Congo (2 points), troisième.

Les équipes classées deuxièmes et troisièmes vont s’affronter en huitièmes de finale pour une qualification en quarts.

Voici le programme des huitièmes de finale de mardi

Angola – Guinée à 14h GMT

Egypte – Sénégal à 17h GMT

, Mozambique – Côte d’Ivoire à 20h GMT

Ouganda -RDC à 23h GMT

Le vainqueur du match entre les Lionnes du Sénégal et les Egyptiennes croisera le Cameroun en quart de finale. Le Mali héritera du vainqueur du match entre les Angolaises et les Guinéennes.

Le vainqueur du match entre les Mozambicaines et les Ivoiriennes défiera le champion en titre, le Nigeria. Le Rwanda jouera le vainqueur des huitièmes de finale entre les Gazelles de l’Ouganda et les Léopards dames de la RDC.