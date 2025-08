AfroBasket féminin 2025 : Les Lionnes battues encore par les D’Tigresses du Nigeria

Partager Facebook

Longtemps devant au score en seconde période, les Lionnes ont finalement cédé face au Nigeria ce samedi, à Abidjan, en demi-finales de l’AfroBasket (68-75). La performance pharaonique de Cierra Dillard n’a pas suffi pour prendre la revanche. Il faudra se contenter de la médaille de bronze, face au Mali ou le Soudan du Sud.

Les rêves d’un douzième sacre s’envolent, encore. Au bout du suspense, l’Equipe Nationale féminine du Sénégal s’est inclinée ce samedi soir, face au Nigeria, en demi-finale du Championnat d’Afrique féminin de basketball, pour points. Et pourtant… Dans le Palais des Sports de Treichville, où elles avaient réussi à s’offrir le scalp du pays, la Côte d’Ivoire, deux jours plus tôt, les Lionnes ont compté jusqu’à huit points d’avance à quatre minutes de la fin, avant de s’écrouler littéralement, commettant notamment de nombreuses erreurs au pire moment.

Après avoir bien débuté la rencontre face à leurs plus grandes rivales, menant de 11 à 2, les Sénégalaises avaient connu un immense trou d’air lors de la moitié du premier quart-temps. Les D’Tigress ont profité de ce passage à vide pour passer devant (11-15), et remporter cette période (17-22), grâce notamment à l’adresse de Victoria Macauley. Néanmoins, avec notamment une grande Cierra Janay Dillard d’entrée, on sentait clairement que ces Lionnes étaient capables de rivaliser avec cette équipe nigériane et qu’on savait que rien n’était encore fait.